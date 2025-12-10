小松・上海便を運航する中国東方航空は、22日から29日までの期間に5往復を運休すると決めました。中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけてから、欠航となった上海便はあわせて8往復です。小松・上海便はコロナ禍を経て需要が回復したことを受け、2024年12月から週に4往復で運航しています。しかし、高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁に対し中国側が反発し、日本への渡航自粛を呼びかけた後、小松・上海便は11日以降、3往復の運休