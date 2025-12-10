東南アジアを拠点にした国際的な詐欺が深刻化する中、詐欺対策を話し合う国際会議が東京で始まりました。10日から開かれている「アジア詐欺対策国際会議」には、タイやカンボジア、マレーシアなどの東南アジア各国や、アメリカやイギリス、韓国などの捜査機関、そして国際刑事警察機構＝インターポールなども参加しています。アメリカやイギリス、韓国でも日本と同様に、特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害が深刻で、日本で