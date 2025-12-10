100件以上の侵入窃盗を繰り返していたとみられるベトナム人グループのメンバーが再逮捕されました。グエン・ゴック・ヴィエット容疑者（26）ら3人は11月14日、埼玉・春日部市の住宅に侵入し、現金2万4000円と腕時計2点を盗むなどした疑いが持たれています。グエン容疑者らは、群馬・館林市内のコインパーキングに集合して車で現場に向かい、見張り役と実行役に分かれて犯行に及んだということです。埼玉県内では10月以降、久喜市な