ノーベル賞の授賞式がスウェーデンの首都・ストックホルムで約7時間後に始まります。日本人ダブル受賞となる坂口志文さんと北川進さんの表情はどうなのでしょうか。現地から最新情報を原佑輔記者が中継でお伝えします。授賞式の会場となるコンサートホールの壁にはノーベルの文字が掲げられ、授賞式を待つばかりとなっています。坂口さんと北川さんは、1時間ほどで授賞式を終えると、徒歩で約20分の場所にある市庁舎に会場を移して