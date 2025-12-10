くら寿司が10日発表した2025年10月期連結決算は、売上高が前期比4.3％増の2451億円で、5年連続で過去最高を更新した。国内外で24店舗を新規出店し、売り上げを押し上げた。純利益は11.8％増の36億円だった。大阪・関西万博の店舗で好評だった約70カ国・地域の料理を再現したメニューの一部を全国で販売して集客につなげた。万博店では約6億円を売り上げたという。来春には万博店の内装を一部使った新店舗を大阪市内に開業す