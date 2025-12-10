楽天の石井一久GMが10日、取材に対応し、FAでDeNAから加入した伊藤光について「経験豊富で、いろいろなピッチャーの球を受けてきた人なので、引き出しはすごく持っていると思います」と期待した。さらに前日の現役ドラフトではソフトバンクから外野手の佐藤を獲得。「凄く魅力的に映った。皆さんがいう右打ちだからではなく、単純に優れているからウチで一つのピースになってくれる」と説明した。