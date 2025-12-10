ソフトバンクOBの和田毅氏（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。妻で元タレントの仲根かすみさん（43）との結婚20年を報告し、ウエディングフォトを公開した。和田氏は米ハワイのダイヤモンドヘッドが見えるビーチでのウエディングフォトを公開。かすみさんは白いウエディングドレスに花束を手にしており、和田氏は短パンにシャツ、ベストを合わせたスタイルを披露した。「20thHappyAnnivarsary」とつづり、結婚20