来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、ラジオ局のニッポン放送は10日、1次リーグから日本代表の全試合を生中継すると発表した。同社によると、2006年の第1回から6大会連続の実施となる。WBCを巡っては米動画配信大手ネットフリックスが日本での独占放送権を獲得したことで話題になった。テレビの地上波、BSでの中継計画は予定されていない。