【ワシントン＝向井ゆう子】米国務省の報道担当者は９日、中国軍機による航空自衛隊機へのレーダー照射について、「中国の行動は地域の平和と安定に寄与しない」と批判した。その上で、「日米同盟はこれまで以上に強固で結束している」と強調した。レーダー照射を巡り、米政府が公式に反応したのは初めて。国務省は、「同盟国である日本へのコミットメントは揺るぎなく、この問題を含む諸問題について緊密に連携している」と説