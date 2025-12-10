９日に行われた現役ドラフトで日本ハムから巨人への移籍が決まった松浦慶斗投手が１０日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で、新天地で恩返しの飛躍を遂げることを誓った。前日は驚きのコメントも残していたが「すごくチャンス。ファイターズの編成の方たちももっとチャンスを与えるという形でこうやって出してくれた。そこはもう割り切って、向こうで活躍することにもう切り替えはできてます」と前向きそのもの。日本ハムでの思い出に