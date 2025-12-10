関東で山火事が相次いでいますが、神奈川県の日向山では10日午後5時現在も延焼が続いています。なぜ今、関東で山火事が相次いでいるのか元東京消防庁・特別救助隊の田中章さんに話を聞いていきます。青井実キャスター：神奈川県の日向山は山火事発生から丸1日以上たちますが、消火活動が難航している理由は何でしょうか？元東京消防庁 特別救助隊・田中章さん：住宅地と違って山間部は非常に急斜面で、道路が整備されていないので