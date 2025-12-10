「国宝」の一場面第４７回ヨコハマ映画祭の日本映画ベストテンと各賞が決まった。作品賞は、興行収入が邦画実写作の歴代１位になるなど社会現象となった「国宝」が選ばれた。主演女優賞は広瀬すずさん、主演男優賞は吉沢亮さん、横浜流星さんが受賞した。表彰式と受賞作品を上映する映画祭は来年２月１日、関内ホール（横浜市中区）で行われる。映画好きの会社員３人が始めた映画祭は、スポンサーを持たない手作りの「映画ファ