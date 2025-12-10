いい医者かどうかを判断するには、何に注目すればいいのか。藤田医科大学腫瘍医学研究センター長の佐谷秀行さんは「仲間の医師や、医学部の学生たちと話し合いながら、理想的な医師の持つ条件を考えた。優れた医療技術を持っていることは言うまでもないが、ぜひ担当医に尋ねてみてほしい質問がある」という――。（第1回）※本稿は、佐谷秀行『がんが気になったら読む本生きぬくための最新医学』（毎日新聞出版）の一部を再編集