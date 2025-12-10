下ネタがタブーとされ、性教育が遅れているインド。人々はどのように性の知識を学習するのか。高倉嘉男さんは「性教育の遅れを認識し、その改善に努めているのが映画界だ。インドでは『性教育映画』が盛んに作られている」という――。※本稿は、高倉嘉男『インド映画はなぜ踊るのか』（作品社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／KLH49※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／KLH49■インド人は「生理」について