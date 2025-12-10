名古屋市中村区の名鉄百貨店で、推しのアイドルのアバターと、AIで会話ができる新たなサービスが、12月11日から始まります。名古屋駅前の名鉄百貨店に登場したのは、AIを搭載したアイドルの分身と2人きりで話せる、ファンにとっては夢の装置、その名も「推しバース」です。今回AIアバターとなって登場するのは、名古屋が拠点のアイドル・delaのメンバーです。11日からの一般公開を前に、松島