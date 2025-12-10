BABYMONSTERのパリタが、キュートな魅力でファンの心を掴んだ。【空港写真】パリタ、蛍光ピンクヘアにイメチェン12月10日、パリタはBABYMONSTERの公式SNSを更新し、「ONLY GIRL IN THE WORLD」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、最近イメージチェンジした“ピンクヘア”がひときわ目を引くパリタの姿が収められている。前髪を下ろしたストレートスタイルでは、透明感あふれるビジュアルが際立ち、