歌手の木村カエラが１０日に自身のＳＮＳを更新。最新のヘアスタイルを公開した。インスタグラムで「最近のヘアースタイルは、マシュルームボブという感じにしている。ボブにもなりたいし、マシュルームにもなりたい。いいとこ取り。カラーはマスタード色」と伝えた木村。金髪姿のヘアスタイルを公開した。この投稿には、「勇者ヨシヒコ」シリーズで「メレブ」を演じている俳優のムロツヨシから「魔法使いメレブがモデルです