【凄！ホビー用 塗料ボトル】 2026年1月 発売予定 価格： 330円（S） 396円（M） 440円（L） 童友社は「凄！ ホビー用 塗料ボトル」を2026年1月に発売する。価格はS（50ml）が330円、M（110ml）が396円、L（230ml）が440円。 本製品は塗料などの攪拌に使えるガラス玉が入ったボトル。キャップ先端を回すことで開閉が可能で、片手で操作