引退会見を行ったファジアーノ岡山の金山隼樹選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山の金山隼樹選手が10日、岡山市で引退会見を開き、今後への思いを語りました。 （ファジアーノ岡山 今季で現役引退／「13」金山隼樹選手［37］）「ファジアーノ岡山スポーツクラブに来年は入ることになりました。クラブの魅力をメディアやSNSだったりさまざまな場でもっともっと皆さんに知ってもらえるよ