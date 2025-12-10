◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１０日、栗東トレセン坂路で鋭い動きを見せたのがスターアニス。高野厩舎流で２本目に追い切り、５３秒５―１２秒１を馬なりでマークした。ゴールまできれいな加速ラップで、メリハリの利いた走りだ。高野調教師は「反応やアクションが良かったです。いい仕上がりになったかなと思います」とうなずいた。デビュー