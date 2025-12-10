２日、ＬＥＤディスプレー製造企業、重慶新視通智能科技の展示ホールで、完成品を紹介する従業員。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶12月10日】中国重慶市綦江（きこう）区では、企業の輸出が堅調に伸びている。同区は近年、開放型経済の新たな優位性の確立を図り、地元サプライチェーンの統合や企業支援サービスを進めることで、地元製造企業の国際市場開拓を後押ししている。1〜10月の貿易総額は5億7900万元（1