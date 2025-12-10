テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が９日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。この日は「怪談の楽しみ方が分からない」という視聴者の投稿をテーマにトーク。それぞれの持論を明かした。永野は「僕は６年前ぐらいにあの怪談チャンネルていうか、怖い体験とかを聞くのを（番組ＭＣで）やって。すごい嫌だったんですね。その仕事を受けたときは。（幽霊が）