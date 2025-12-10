楽天の石井一久GMが10日、取材に対応し、海外FA権を行使した則本、国内FA権を行使した辰己について「もちろん残ってもらいたい」と残留交渉を継続する意志を示した。その上で「ノリ（則本）は自分の今後の野球人生というターゲットをしっかりと持ってオフシーズンを過ごしています。辰己も自分の野球人生や今後の身の振り方を考えていると思う」と二人の心境を思いやり、「こちらは残ってもらって一緒に野球をして、優勝を目指