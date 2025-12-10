きのう発生した神奈川県・日向山の山火事について、神奈川県は自衛隊に災害派遣要請を行いました。きのう、神奈川県の日向山で発生した山火事は、けさから消防ヘリコプターなどが消火活動を行い、火の勢いは収まりつつあるものの鎮圧には至らず、現在も延焼中です。この状況を受け神奈川県はきょう午後4時半ごろ、陸上自衛隊に災害派遣要請を行いました。神奈川県は「現状の消火能力では鎮圧に至らなかった。さらなる消火能力が必