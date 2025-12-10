俳優の鳴海唯が「ＺＩＮＥ」を舞台に自身を表現する企画「Ｍａｇｉｃｈｏｕｒ」を季刊で刊行することが１０日、分かった。第１号となる「Ｍａｇｉｃｈｏｕｒ“Ｎａｔｕｒａｌ”ＡＭ６：００−９：００ＮＡＲＵＭＩＹＵＩ」（日本出版貿易株式会社）は２６年１月１０日に発売される。「ＺＩＮＥ」とは、雑誌を意味する「ｍａｇａｚｉｎｅ」に由来する、少部数の自主制作冊子を指し、写真やイラスト、文章など、作り手の