中国軍機による自衛隊機に対するレーダー照射問題で、中国国営テレビ系のSNSは「事前に訓練を通告した」と主張する音声を公開した。木原稔官房長官の10日の会見で、この問題が繰り返し質問された。【映像】会見の様子10日午後の会見では、記者が「中国軍のレーダー照射事案をめぐり、中国側と自衛隊の交信について、日本側は通常の任務として録音しているものなのか？」と質問。木原官房長官は「録音の関係ということであり