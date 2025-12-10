接岸が待たれる季節ハタハタの話題です。男鹿市の北部地区で一斉操業が始まり、本格的な漁が始まりました。去年の初漁は15日で、漁師たちが期待を胸に海へと向かいました。男鹿市北浦の相川漁港です。北浦地区では9日夜、しけがおさまる明け方を見据えて一斉に船を出し、それぞれ網を仕掛けました。ただ、10日朝は波が高く、複数の船で出るのは危険と判断。地区の漁師を取りまとめる西方強さんの船1艘で一部の網を揚げて様子を見る