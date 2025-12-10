ホンダ新型「フィット」斬新すぎて“賛否両論”の反響殺到！日本のコンパクトカー市場を長年牽引してきたホンダの主力モデル「フィット」。同車は2001年の初代登場以来、独自の「センタータンクレイアウト」が生み出す広大な室内空間と使い勝手の良さで、多くのユーザーに愛されてきました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「フィット」です！（77枚）（30枚以上）現行モデルとなる4代目は2020年に登場し、欧州車の