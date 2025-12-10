年末年始に増える交通事故や犯罪を防ごうと、特別警戒の出発式が香川県警で行われました。出発式には、警察官や防犯ボランティアなど約50人が参加しました。 【写真を見る】「年末年始の事故・犯罪を防ごう」香川県警で特別警戒の出発式「特殊詐欺に注意を」 年末年始に増える交通事故や犯罪を抑止しようと毎年、行われているものです。この時期、特に目立つ飲酒運転などを重点的に取り締まるほか、過去最悪の被害となっている特