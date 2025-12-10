Novel Coreが、新曲「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」を12月15日に先行配信リリースする。 （関連：Novel Core「命ある限り、マイクを置くことはありません」仲間と作ったアイデアの遊園地『BRAIN LAND』） 同楽曲は2026年1月14日にリリースされるメジャー4thアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』より、ロックバンド RIZEおよびThe BONEZのフロントマン JESSEを客演に迎えた先行配信曲。Novel Co