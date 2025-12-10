東京ディズニーリゾートは、パークの世界観をより一層楽しめるスペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」の第3弾を、2026年1月14日（水）〜3月19日（木）まで開催。第3弾となる今回は、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにあるエリア、パラッツォ・カナルを舞台に実施される。イベントの開始に先駆け、これに連動するスペシャルグッズとメニューのラインナップが公開された。【写真】作中のスイーツが味