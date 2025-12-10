福岡県警筑後署は10日、筑後市長浜の路上で同日午前7時50分ころ、登校中の小学生が見知らぬ男に車内からカメラを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は年齢不詳でサングラスを着用し細身だったという。