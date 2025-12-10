例年にないカキの大量死で打撃を受ける生産者らを盛り上げようと、「カキ」応援フェアが広島市内で始まりました。 10日、広島県内の旬の食材や特産品などを扱う「ひろしま夢ぷらざ」では、カキの商品を食べることで生産者らを応援しようと「カキ」応援フェアが始まりました。 店内には、カキカレーや加工されたジャンボ串焼カキ、牡蠣殻バスソルトなどの商品が並べられ、フェアは商品が売り切れるまで開催されるということ