12月7日、兵庫県の六甲国際パブリックコースおよびFineSecond神戸店で、VIVA HEARTとウェア契約を結ぶ山田彩歩の特別イベントが開催された。午前は抽選で選ばれたファンとのハーフラウンド、午後は店頭での撮影会やパター対決など、終日温かな空気に包まれた一日となった。【写真】山田彩歩＆政田夢乃の2ショット抽選で当選した3名×3組＝計9名が参加し、今年は小学生の参加者も。世代を超えて同じ組で回る場面もあり、終始なごや