Ryzen 9000に初のRadeon非搭載モデルAMDの「Ryzen 9000」シリーズに、最下位モデルとなる「Ryzen 5 9500F」が登場した。GPU機能が省略された「F」型番の製品で、グラフィックスカードを使用するユーザー向けとなる。CPUクーラーは「Wraith Stealth」が付属し、価格は37,500円前後。上位モデル「9600」との差は1,000円ほどしかなく、どちらを選ぶかはやや悩ましいところだ。AMDから「Ryzen 5 9500F」が登場した。ソケットは従来通り