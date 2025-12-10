ジュエリー工房Oreficeは12月4日、「2025年最新 世代別ジュエリーランキング」を発表した。同調査は10月29日〜11月5日、全国の20〜50代の女性1万8,161人を対象に、インターネットで実施した。「プレゼントしてほしいジュエリー」ランキングプレゼントしてほしいジュエリーの全体ランキングでは、「ダイヤモンドのネックレス」が最も多かった。2位は「ダイヤモンドのリング」、3位は「地金のネックレスだった。年代別に見ると、20代