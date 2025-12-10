オカベは、今年も人気商品「ナナサン年越しそば」(15人前／3,400円)を、数量限定で販売している。ナナサン年越しそば「ナナサン年越しそば」は、昨シーズン40万食が完売した人気商品。そば粉3割、小麦粉7割という独自の配合で製造しており、半田手延べ製法によるしなやかなコシと上品なそばの風味が特徴とのこと。熟練の麺職人が独自製法で"ねじって、鍛えて、延ばす"工程を繰り返し、コシとのど越しを実現している。製造の様子同