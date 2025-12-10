双日テックイノベーション(STech I)は、エンタープライズ向けローコード開発支援サービス「Natic Low Code powered by Pleasanter」の本格提供を開始した。Natic Low Code powered by Pleasanter同社は、インプリムが提供する国産オープンソースのローコード開発ツール「Pleasanter(プリザンター)」の認定インテグレーションパートナーとして、これまでパートナーサービスの一環で顧客の業務アプリケーション構築・運用を支援して