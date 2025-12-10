日本テレビは10日、1月10日に東京・有明アリーナにて開催を予定していたイベント『with MUSIC LIVE』の初日公演を中止すると発表した。理由は「主催者の都合」としている。『with MUSIC LIVE』これは、同局系音楽番組『with MUSIC』発のライブイベント。1月10日から12日まで3日間にわたり開催される予定だったが、今回中止になった初日には[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//の出演が発表されていた。1月11日公演(出演＝