プロボクシングの三迫ジムは10日、来年2月10日に東京・後楽園ホールで開催する主催興行「ダイヤモンドグローブ」の対戦カードを発表した。メインイベントのWBOアジア・パシフィック（AP）スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦では王者・川浦龍生（31＝三迫、14勝9KO2敗）が3度目の防衛戦で同級9位・韓亮昊（28＝六島、5勝3KO）の挑戦を受ける。川浦は今年8月、挑戦者で同級10位の白石聖（28＝志成）に3―0判定勝ちしV2に成