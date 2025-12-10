オリックス・森友哉捕手が１０日、インスタグラムを更新。西武・中村剛也内野手と、貫禄十分の２ショットを投稿した。森は「母校行ったら中村さんいました」と、先輩の肩に手を回してサムアップポーズ。中村も笑顔でカメラに視線を向けた。ふたりは大阪桐蔭の先輩後輩で、西武時代の元同僚。現在、中村の長男も大阪桐蔭の野球部に在籍している。