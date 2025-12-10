昨年８月末でフジテレビを退社した渡邊渚アナウンサー（２８）が１０日、ＳＮＳに新規投稿。趣味を生かしたクリスマスリースを手作りしたことを報告した。インスタグラムで「今年はクリスマスリースを３つ作りました」と「野薔薇の実と檜の実が可愛らしい小さなリース」「モケモケした感じが可愛らしい大きなリース。鷹の爪やポポラスがかわいい！」などと写真とともに紹介。いずれも優れた完成度だ。「他にもサンキライをい