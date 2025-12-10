ハーゲンダッツ ジャパンは、2025年12月9日に「2025年発売 ハーゲンダッツ フレーバー」に関する調査の結果を発表した。同調査は、月に1回以上ハーゲンダッツを食べる全国10代〜60代の男女300名を対象に、2025年11月にインターネット形式で実施したもの。○新商品「食べたい」と思うフレーバーランキングハーゲンダッツ2025年新商品「食べたい」と思うフレーバーランキング「2025年に発売されたハーゲンダッツ新商品のうち、"食べ