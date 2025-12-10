日本維新の会の遠藤国対委員長は10日、国会内で自民党の梶山国対委員長と会談し、衆院議員定数の削減法案の審議に早く入るよう野党に求めることを確認した。野党側は「（国会の）原理原則として、先に提出したものから審議する」と主張していて、企業・団体献金の規制強化法案を採決するまでは定数削減法案の審議に応じない構えを見せている。そこで与党は、企業・団体献金の規制強化法案の早期採決を要望しているが、野党側は審議