「ツタロックフェス2026」が2026年3月20日（金祝）・21日（土）・22日（日）に幕張メッセ3DAYS開催されることが発表された。【2025年のライブ写真はこちら】初年度の2018年3月に幕張メッセにて開催された「ツタロックフェス 2018」は約2万人を動員、2回目の開催となった「ツタロックフェス 2019」は2DAYSにパワーアップし開催。2020年、2021年と新型コロナウィルス感染拡大により開催を断念したが、2022年に「ツタロックフェス 202