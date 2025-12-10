きょう未明、愛知県大府市で住宅が焼ける火事があり、70代の兄弟が死亡しました。 【写真を見る】愛知･大府市の住宅火災で70代兄弟が死亡 未明に近隣住民が通報 2階建て木造住宅の1階部分が全焼 火事があったのは、愛知県大府市朝日町の木造2階建ての住宅で、警察によりますときょう午前2時40分ごろ、1階から火が出ているのを近くに住む男性が見つけ110番通報しました。 消防車7台が出動し火は約3時間半後に消し止められました