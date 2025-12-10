【あの頃、テレビドラマは熱かった】#18最初の“月9”が後に一大ブームとなるトレンディードラマの「種」だった「とんぼ」（1988年／TBS系）◇◇◇“バブル絶頂”目前の1988年。ハードに働いて派手に飲むのがサラリーマンの美徳とされ、「24時間戦えますか」というフレーズがもてはやされていた。この年の7月クール、フジテレビ系木曜劇場では後に“トレンディードラマ”の象徴となるダブル浅野が主演した「抱きし