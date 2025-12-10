プロ野球・日本ハムで活躍する東根市出身の斎藤友貴哉投手が10日、古里を訪れ、母校の生徒たちと交流しました。東根市出身で北海道日本ハムファイターズの斎藤友貴哉投手（30）は、最速161キロの剛速球を武器に今シーズン、抑えとして47試合に登板し防御率1・35とリーグ2位となったチームの好成績に大きく貢献する飛躍のシーズンとなりました。斎藤投手ははじめに東根市役所を訪れ、土田正剛市長と