インフルエンザの流行が続いています。直近1週間の県内のインフルエンザの患者数は1医療機関当たり「57.04人」で、前の週より減りましたが、依然として、県内のほとんどの地域で警報基準を超えています。県によりますと12月7日までの1週間に県内で届け出のあったインフルエンザの患者数は1医療機関あたり「57.04人」でした。前の週より「15.45人」減りましたが、依然として流行が続いています。保健所別では上田が「97.50人」、飯