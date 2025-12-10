◇スノーボード・ハーフパイプＷ杯第１戦（１０日、中国・張家口）女子予選が行われ、１６歳の新星・工藤璃星（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９１・２５点をマークし、２位で１２日の上位１０人による決勝に進んだ。来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪選考にも関わるＷ杯のシーズン開幕戦。最大４枠の五輪代表争いがし烈な中、開幕戦からＷ杯で自身初の表彰台を狙いに行く。２２年北京五輪代表で５日のザ・スノーリーグで２位に